راشد الغنوشي

بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. الغنوشي أمام قاضي التحقيق

2022-07-19 / 14:07
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هبة بريس - وكالات

مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.

ووصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم، وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة.

وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”, وفقا لـ”فرانس برس

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