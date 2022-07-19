انجاز تاريخي في كان السيدات .. اللبؤات في النهائي

2022-07-19 / 00:20
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الوطني النسوي إلى نهائي كأس أمم أفريقيا عقب فوزه بالضربات الترجيحية على نيجيريا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب لقاءات نصف النهائي .

وكانت سيدات نيجيريا السباقات إلى التهديف عبر اللاعبة كانو في الدقيقة 62، وأدركت اللاعبة مسودي التعادل للمغرب في الدقيقة 66.

ولعب منتخب نيجيريا بنقص عددي منذ الدقيقة 49 بعد طرد لاعبته أييندي، كما تلقت لاعبته أجيبادي بطاقة حمراء ثانية في الدقيقة 70.

ولجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي لم تأت بأي جديد، قبل الاحتكام إلى الضربات الترجيحية التي حسم فيها منتخب المغرب تأهله إلى النهائي.

ومعلوم أن هذه المباراة تابعها أزيد من 45 ألف متفرج، وهو أعلى رقم لعدد حضور جماهيري يتم تسجيله في إحدى مباريات السيدات بالقارة الأفريقية.

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