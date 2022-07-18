طيران.. توقيع اتفاقية تتعلق بإحداث منظومة لشركة “كولينز آيروسبيس” في المغرب

هبة بريس _ و م ع

وقع وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ونائب رئيس سلسلة التوريد بشركة “كولينز آيروسبيس”، كريستوفر بينو، اليوم الإثنين بفارنبورو (جنوب-غرب لندن)، بروتوكول اتفاق يروم إحداث منظومة للتوريد بالمغرب تابعة لهذه الشركة، صاحبة الاختصاص العالمي في مجال الطيران وفرع العملاق الأمريكي “رايثيون تيكنولوجيز”.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تطوير مشاريع بمثابة قاطرات للطيران تروم تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في المغرب، على هامش معرض فارنبورو للطيران، الذي يقام خلال الفترة ما بين 18 و22 يوليوز الجاري.

وبحسب الجانبين، ستتم هيكلة منظومة “كولينز” حول موردين ومنصة تتخذ من المغرب مقرا لها. وستمكن من إحداث 800 منصب شغل وتوليد أرقام معاملات تراكمية قدرها مليار دولار في أفق العام 2032.

وبهذه المناسبة، قال السيد مزور “إن ولادة هذه المنظومة التي يشرف عليها هذا العملاق العالمي في القطاع، هو تتويج لشراكة إستراتيجية ناجحة تفتح آفاقا كبرى لتطوير الطيران في المغرب”.

ونقل بلاغ عن السيد مزور تأكيده أنه “بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشهد منصة الطيران المغربية، مرة أخرى، على مناعتها في مواجهة الأزمة العالمية، وكذا جاذبيتها وتنافسيتها على المستوى الدولي، من خلال التطوير المستمر لسلسلة القيمة الخاصة بها، والتموقع في إطار مهن ذات تكنولوجيات عالية”.

وأوضح الوزير أن منظومة “كولينز” ستساهم في نقل الخبرات للفاعلين المحليين، وإحداث فرص الشغل للشباب، وفي جهود المغرب لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، من خلال سيرورة فاضلة للازدهار داخل الاقتصاد الوطني، مسجلا أن هذا المشروع يدشن تاريخا طويلا من الطموحات والنجاحات.

وتتواجد “كولينز آيروسبيس” في المغرب منذ العام 2011، من خلال فرعها “راتيي فيجياك”، المتخصص في تصنيع التجميعات الميكانيكية الفرعية لمقصورة القيادة ومعدات المقصورة.

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