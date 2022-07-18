ثلاثة قتلى جراء إطلاق نار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية

هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مسلحا فتح النار، في قاعة طعام في أحد المراكز التجارية في مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا، الأحد، ما نتج عنه سقوط ثلاثة أشخاص قتلى.

وأوضحت صحيفة إنديانابوليس ستار، نقلا عن جيم إيسون رئيس شرطة غرينوود أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في مركز غرينوود بارك للتسوق.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن أحد المارة، كان بحوزته سلاح أيضا، رأى الواقعة فقام بإطلاق النار على المسلح.

وقالت الصحيفة إن المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر.

وأظهرت لقطات صورها عدد من المتسوقين في المركز التجاري، لحظات إخلائهم من المكان، بعد الهجوم، ووسط انتشار واسع للشرطة الأمريكية وفرق التعامل مع العمليات الخاصة.

وجاء إطلاق النار، عقب سلسلة هجمات، نفذها أشخاص يحملون أسلحة رشاشة، في عدد من المدارس ومراكز التسوق والشركات، وأحدثت ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة، ومطالبات بفرض قيود مشددة على رخص السلاح،

وقالت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة، إنها ستنظر في تشريع مقترح هذا الأسبوع يحظر أسلحة هجومية معينة.

وكان مسلح، نفذ مجزرة في مدرسة بولاية تكساس، بعد اقتحامها، وقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين، في واحدة من أسوأ حوادث القتل التي شهدتها الولايات المتحدة.

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