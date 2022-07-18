كورونا بالمغرب.. تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الإثنين 18 يوليوز عن تسجيل 469 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1984 شخصا، فيما تم تسجيل 5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 13706 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة، و 6 ملايين و602 ألف و675 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و353 ألفا و795 شخصا، مقابل 24 مليونا و865 ألف و 939 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات سجلت في جهات: بني ملال – خنيفرة (02)، والرباط- سلا- القنيطرة (01)، ومراكش – آسفي (01)، وسوس ماسة (01)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و189 وفاة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و251 ألف و766 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و222 ألف و236 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات: الرباط- سلا- القنيطرة (120)، ومراكش- آسفي (84)، الدار البيضاء- سطات (70)، والشرق (67)، وسوس- ماسة (51)، وبني ملال خنيفرة (27)، ودرعة تافيلالت (21)، وفاس- مكناس (17)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (8)، وكلميم- واد نون (4).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 13 ألف و 341 حالة، في حين تم تسجيل 14 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 139 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2,6 في المائة.

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