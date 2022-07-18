تكريم القنصل العام المغربي بنابولي يجمع فعاليات إيطالية ومغربية

2022-07-18 / 16:49
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

في أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة والسرور، وترسيخا لثقافة التكريم والإعتراف نظمت فعاليات جامعة ISFOA بنابولي ورئيس برلمان الشرعية الدولية بإيطاليا ذ/ نيكولو مانينو حفل تكريم على شرف القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي عبد القادر ناجي , و ذلك بعد إنتهاء مهامه على رأس القنصلية العامة.

الحفل حضره العديد من أفراد الجالية المغربية ممثلين للنسيج الجمعوي و المدني الإيطالي, و كذا فعاليات سياسية و إعلامية و من مشارب أخرى, و كان الحفل مناسبة لتوجيه الشكر للقنصل العام , على كل ما قدمه من مجهودات لجعل الخدمات القنصلية في مستوى ما تطمح إليه الجالية المغربية, و تكريس مسار العمل الدؤوب الذي بدأته القنصلية العامة بنابولي منذ توليه تسلمه زمام الأمور سنة 2021 لترجمة مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين على أرض الواقع و هو ما يشهد به العديد من أبناء الجالية المغربية بالمنطقة .

و أجمع الحاضرون على حسن المعاملة التي تميز بها القنصل العام ناجي , و قربه من الجميع, حيث أن مكتبه كان مفتوحا لكل من أراد طرح قضيته من أجل الإستماع والإنصات إليها و إيجاد الحلول الناجعة لها, و كذا حرصه و تفانيه الصادق في خدمة مصالح الجالية المغربية.

و رغم ظروف جائحة كورونا و التي أرغمت جميع الإدارات على تغيير طريقة عملها, واصلت القنصلية العامة بنابولي و على رأسها السيد عبد القادر ناجي, و كذا كل طاقم القنصلية في تقديم خدماتها للجالية المغربية رغم صعوبة ظروف الاشتغال مع إعتماد إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

و جاء افتتاح القنصلية العامة بنابولي سنة 2017 استجابة لمطالب الجالية المغربية, حيث ساهم في تخفيف العبء عن المهاجرين المغاربة الذين كانوا يتكبدون مشقة السفر و التنقل إلى باليرمو و روما التي كانت تعرف اكتظاظا كبيرا و هو ما كان يخلق مصاعب كثيرة لمغاربة نابولي وضواحيها.

جدير بالذكر, أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج, كانت قد أعلنت في وقت سابق من السنة الجارية, عن حركة تعيينات بين القناصلة العامين همت كذلك قنصلية نابولي, حيث تم تعيين السيد محمد خليل , على رأس قنصلية نابولي خلفا للسيد عبد القادرناجي.

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