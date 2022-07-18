بركة: الحكومة أعطت دفعة قوية لمشاريع تحلية المياه

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة أعطت دفعة قوية لمشاريع تحلية المياه لمواجهة أزمة ندرة الماء.

وقال بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “خلال هذه السنة أعطينا انطلاقة مشروع تحلية المياه بالدار البيضاء والجديدة وآسفي وسيدي بنور…”

وأضاف بركة، أن الحكومة ستعطي انطلاقة هذه المشاريع في الناظور ثم الداخلة، وستنطلق محطة العيون خلال الأيام للقليلة بعد الانتهاء من الاختبارات والتحاليل اللازمة. وفق قوله

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