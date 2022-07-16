كورونا بالمغرب.. 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 16 يوليوز عن تسجيل 1654 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2124 شخصا، فيما تم تسجيل 5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 12.022 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة، و 6 ملايين و597 ألف و180 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و352 ألفا و669 شخصا، مقابل 24 مليونا و865 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى.

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