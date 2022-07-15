قادما من إسرائيل.. الرئيس الأمريكي يصل السعودية

2022-07-15 / 16:43
0
هبة بريس - وكالات

وصلت طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عصر اليوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وبثت قناة “الإخبارية” السعودية فيديو للحظة وصول بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز، وكان في مقدمة مستقبليه أمير مكة الأمير خالد الفيصل.

وأضافت قناة “الإخبارية” أن بايدن سيتوجه إلى قصر السلام للقاء العاهل السعودي، الملكة سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الخميس، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: “سأكون أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة”، مضيفا أنه سيحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد وفاة والدتها.. إيفانكا ترامب: قلبي مكسور

بعد وفاة والدتها.. إيفانكا ترامب: قلبي مكسور

2022-07-15 / 12:07
Photo of وفاة أحد البريطانيين المحتجزين في دونيتسك

وفاة أحد البريطانيين المحتجزين في دونيتسك

2022-07-15 / 11:24
Photo of وفاة زوجة دونالد ترامب السابقة عن عمر ناهز 73 سنة

وفاة زوجة دونالد ترامب السابقة عن عمر ناهز 73…

2022-07-15 / 11:09

السفارة الروسية في البرازيل تتلقى طردا بداخله جسم مجهول

2022-07-14 / 21:50
Photo of أكسيوس: إسرائيل توافق على صفقة الجزر مع السعودية

أكسيوس: إسرائيل توافق على صفقة الجزر مع السعودية

2022-07-14 / 21:11
Photo of السعودية تسجل أول إصابة بجدري القردة

السعودية تسجل أول إصابة بجدري القردة

2022-07-14 / 20:48
Photo of سفارة واشنطن في كييف تحث الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا

سفارة واشنطن في كييف تحث الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا…

2022-07-14 / 20:42
Photo of الرئيس الإيطالي يرفض استقالة دراغي

الرئيس الإيطالي يرفض استقالة دراغي

2022-07-14 / 19:49
Photo of الرئيس الجزائري يعين وزيرا جديدا للمالية

الرئيس الجزائري يعين وزيرا جديدا للمالية

2022-07-14 / 18:55
Photo of محادثات تصدير حبوب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تكشف عن “خطوة حاسمة”

محادثات تصدير حبوب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تكشف عن “خطوة…

2022-07-14 / 18:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق