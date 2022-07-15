كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2021 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2794 أشخاص، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و596 ألف و283 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و352 ألف و400 شخصا، مقابل 24 مليون و864 ألف و793 شخصا تلقوا الجرعة الأولى ، فيما تلقى 11 آلاف و723 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و248 ألف و856 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و216 ألف و656 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 16173.

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