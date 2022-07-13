كورونا يحصد 5 أوراح خلال ال24 ساعة الأخيرة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس وفيات و 2064 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) مقابل تعافي 2886 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات الجديدة سجلت في جهة الدار البيضاء – سطات (02) وحالة واحدة في كل من طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت وكلميم – واد نون، ليبلغ بذلك عدد الوفيات الإجمالية 16 ألف و165 وفاة.

وأضافت أن 6 ملايين و587 ألف و523 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و350 ألف و419 شخصا، مقابل 24 مليون و863 ألف و250 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 7912 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و244 ألف و892 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و212 ألف و252 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (729)، والرباط سلا القنيطرة (375)، وفاس مكناس (302)، وبني ملال خنيفرة (141)، وطنجة تطوان الحسيمة (136)، والشرق (131)، ومراكش آسفي (83)، وسوس ماسة (72)، ودرعة تافيلالت (57)، وكلميم واد نون (17)، وجهة الداخلة وادي الذهب (11) وجهة العيون الساقية الحمراء (10).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 16 ألف و475 حالة، في حين تم تسجيل 40 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 147 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.8 في المائة.

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