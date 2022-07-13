استئنافية الناظور ترجئ محاكمة “مقتحمي سياج مليلية المحتلة”

2022-07-13 / 16:24
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هبة بريس - وجدة

أجلت غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بالناظور صباح اليوم الاربعاء 13 يوليوز الجاري، النظر في ملف المتابعين جنائياً على خلفية “أحداث إقتحام سياج مليلية المحتلة” وإرجائها ليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، بعد ملمتس هيئة الدفاع عن المعتقلين بتأخير الجلسة من أجل إعداد الدفوعات الشكلية.

وخلال هذه الجلسة، إلتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بإضافة 20 شهادة طبية لإثبات إصابات عناصر القوات العمومية للملف، مع حضور المشتكين في الجلسة المقبلة.

ويتابع على غرفة الجنايات 28 مهاجرا غير نظاميا (في مجموعتين) أغلبهم من السودان، إضافة لمهاجر يمني وآخر من جنسية تشادية، حيث مثلوا امام أنظار المحكمة بتقنية التناظر المرئي.

وهذا، يتابع المتهمون بجنايات “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح”.

كما يتابع آخرون من المجموعة نفسها، بجنايات تتعلق بـ”إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار”.

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