توقيف عنصر من القوات المساعدة متورط في بيع الخطافات للمهاجرين السريين

هبة بريس

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أحد عناصر القوات المساعدة يعمل بمدينة الجديدة، التحق مؤخرا بعاصمة البوغاز في إطار التعزيزات الأمنية، بسبب تورطه في تسويق وبيع الخطافات (crochets) بطرق احتيالية للمرشحين للهجرة غير النظامية، والتي تستعمل في تسلق الأسوار المعدنية والحواجز الحدودية.

وأضاف مصدر أمني، أن العملية مكنت من توقيف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس وهو يعرض حوالي 138 خطافا للبيع، كما أسفرت عن ضبط عنصر القوات المساعدة وهو متحوز بـ 128 من الخطافات معدة للبيع، والتي ادعى بأنها محجوزات متحصلة من عمليات التمشيط التي تباشرها السلطات ضد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وتم وضع عنصر القوات المساعدة وشريكه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة.

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