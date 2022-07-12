البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تحقيق نمو بالمغرب
مقر البنك الافريقي

البنك الإفريقي يمنح المغرب 89 مليار سنتيم لتعميم التغطية الاجتماعية

2022-07-12 / 21:19
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هبة بريس _ الرباط

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل للمغرب بقيمة تتجاوز 89 مليار سنتيم (87 مليون يورو) لفائدة برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية.

وبحسب بيان للبنك فإن الهدف الأول من هذه العملية يتمثل في تعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج جهوي يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية.

وسوف يساهم البرنامج في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص

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