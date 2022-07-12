محكمة الناظور تؤجل البث في ملف “أحداث مليلية” المحتلة

هبة بريس _ الرباط

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالناظور صبيحة اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة المهاجرين غير النظاميين، المشاركين في عملية الاقتحام الجماعي لمليلية المحتلة، التي خطّطت لها مافيات الاتجار بالبشر.

وأجلت المحكمة في ملف 29 مهاجرا غير نظامي، أغلبهم ينحدرون من السودان، على خلفية “أحداث سياج مليلية” في الـ24 من يونيو الماضي، بسبب عدم جهوزية الملف وغياب فريق الدفاع الذي خصصته السفارة لرعاياها بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ “مدار21”.

ويتابع 65 آخرون من المهاجرين غير النظاميين، بجنايات تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح.

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