البنتاغون: مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أميركية

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا، الثلاثاء، بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، لوكالة فرانس برس إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا.

كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

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