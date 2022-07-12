تهدد سلامة الراجلين والأطفال.. كراء دراجات نارية للعب في الرصيف يغضب مواطنين

2022-07-12 / 13:10
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هبة بريس - الرباط

تداول عدد من نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لكراء دراجات نارية الى جانب سيارات وألعاب الأطفال بالساحات وعلى جنبات شواطئ البحر.

وتناقل النشطاء صورا لدراجات نارية مخصصة للأشخاص الكبار يتم كرائها للتنقل بها فوق الرصيف، ما يشكل خطرا على سلامة الراجلين وخاصة الأطفال.

وعبر المواطنون عن غضبهم بسبب هذه الظاهرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل حماية لسلامة المواطنين خاصة في هذه الفترة نن السنة التي تعرف حركية مهمة بأماكن الترفيه وبالشواطئ.

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