لإدماجهم في المجتمع.. إقامة تقاليد عيد الأضحى لفائدة المشردين دون مأوى

2022-07-11 / 11:57
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لتحسيسهم بكينونتهم و قيمتهم داخل هذا المجتمع، و وسط أجواء من البهجة والسرور، نظمت الجمعية المكلفة بتدبير وتسيير المركز الاقليمي للأشخاص المشردين بدون مأوى في برشيد حفلا بمناسبة عيد الأضحى لفائدة نزلاء المركز.

و تميز هذا الحفل، وفق بلاغ لمنظميه توصلت هبة بريس بنسخة منه، بذبح الأضاحي وتوزيع الألبسة على النزلاء وإقامة وجبات غذائية لفائدتهم، وفق الطقوس والعادات المغربية الأصيلة في جو عائلي.

و يعتبر المركز الإقليمي لإيواء الأشخاص بدون مأوى ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم برشيد والجمعية المشرفة على تدبير المركز، حيث تخصص المبادرة دعما قارا لتسيير هذا المرفق الاجتماعي الذي تتجاوز طاقته الاستعابية أكثر من 70 شخصا.

و تسهر الجمعية السالفة الذكر على إيواء الأشخاص بدون مأوى في إقليم برشيد و إطعامهم ولباسهم ومتابعة وضعيتهم النفسية والصحية تحت إشراف عامل الإقليم ضمانا لكرامتهم و إنسانيتهم.

و أخذت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عاتقها تحمل تكاليف تدبير المركز بشكل قار و سنوي منذ 2020 موازاة مع بداية جائحة كورونا، حيث لعب المركز ومنذ ثلاثة سنوات متثالية دورا هاما خلال هاته الفترة من خلال إيواء المشردين وتلقيحهم و إبعادهم عن الشارع العمومي تلافيا لانتشار العدوى في إطار تكفل شامل لوضعيتهم.

موازاة مع ذلك يستقبل المركز عشرات الأشخاص بدون مأوى من مختلف الجماعات الترابية خلال فصل الشتاء، حماية لهم من برودة الطقس في إطار حملة شتاء دافئ، حيث تقدم لهم جميع المساعدات والعناية الضرورين.

و لتحسين وتجويد الخدمات به ستعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على برمجة الاعتمادات الضرورية لإصلاحه وإعادة تأهيله مع توفير التجهيزات الضرورية لحسن تسييره والرفع من طاقته الاستعابية مستقبلا ضمانا لاستمرارية خدماته.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في ثاني أيام عيد الأضحى.. شوارع الدار البيضاء خاوية على عروشها

في ثاني أيام عيد الأضحى.. شوارع الدار البيضاء خاوية…

2022-07-11 / 14:05
Photo of ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية تهريب كمية كبيرة من وحدات الكشف السريع عن كورونا

ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية تهريب كمية كبيرة من…

2022-07-11 / 11:50
Photo of ثاني أيام العيد.. شوارع سوداء بسبب مخلفات “الفاخر” و”تشواط الرؤوس”

ثاني أيام العيد.. شوارع سوداء بسبب مخلفات “الفاخر” و”تشواط…

2022-07-11 / 11:11
Photo of من الصحراء المغربية.. ايفانكا ترامب تنشر صورة وتعلق “المغرب”

من الصحراء المغربية.. ايفانكا ترامب تنشر صورة وتعلق “المغرب”

2022-07-11 / 09:49
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-07-11 / 09:09
Photo of مندوبية التخطيط : آثار جسيمة لكورونا على المساواة بين الجنسين داخل الأسر

مندوبية التخطيط : آثار جسيمة لكورونا على المساواة بين…

2022-07-10 / 23:24
Photo of نشرة انذارية : موجة حرارة ما بين 40 و 48 درجة مرتقبة من الاثنين إلى الخميس بعدد من مناطق المملكة

نشرة انذارية : موجة حرارة ما بين 40 و…

2022-07-10 / 21:01
Photo of تدبير الهجرة: الشراكة المتجددة بين الرباط وبروكسيل تعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي

تدبير الهجرة: الشراكة المتجددة بين الرباط وبروكسيل تعزز مكانة…

2022-07-10 / 20:45
Photo of عائلات معتقلي “حراك الريف ” يضربون عن الطعام في يوم عيد الأضحى

عائلات معتقلي “حراك الريف ” يضربون عن الطعام في…

2022-07-10 / 20:32
Photo of نجل الأمير مولاي رشيد يخطف الأنظار أثناء أداء صلاة عيد الأضحى

نجل الأمير مولاي رشيد يخطف الأنظار أثناء أداء صلاة…

2022-07-10 / 19:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق