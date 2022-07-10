الزيادة في سعر تقطيع الاضاحي عند الجزارين يثير إستياء المواطنين

2022-07-10 / 18:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أولى خطوات توجه مواطنين بعد عملية نحر اضاحي العيد، الى الجزارين من أجل عملية تقطيعها كيف جرت العادة كل عيد أضحى.

وكشف مواطنون لجريدة ” هبة بريس” أن الكثير من الجزارين قد رفعوا تسعيرة التقطيع الى أكثر من النصف، دون معرفة الاسباب وراء تلك الزيادات.

وأضافت مصادر الجريدة أن بعض الجزارين باتوا يطلبون من زبناىهم أداء 100 درهم من أجل تقطيع أضحية العيد، بعد زيادة النصف مقارنة مع العام الماضي التي تتراوح ما بين 40 الى 50 درهما.

وعلق فايسبوكيون بسخرية على تلك الزيادة بقولهم : ” أن كل شيء عرف زيادة بقى غير تقطيع الاضاحي”. ولعل أن هذه الزيادات لن تمر مرور الكرام من خلق مشاحنات بين الزبناء و الجزارين، وكل الامل ان لا يحدث تشابك لخطر وجود أسلحة بيضاء عند الجزارين مع أقمصة بيضاء .

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