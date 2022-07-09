إفران : شركة “أرما” للبيئة والنظافة تنظم حملة تحسيسية حول تدبير مخلفات ذبيحة أضحيات العيد.

2022-07-09 / 00:02
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هبة بريس _ الرباط

ع.محياوي- هبة بريس

في بادرة طيبة ومميزة، نظمت شركة “أرما” “ARMA” للنظافة حملة تحسيسية وتوعوية بمدينة إفران تخص كيفية تدبير النفايات المستخلصة من أضحيات عيد الاضحى المبارك.

وفي تصريح لها لموقع ” هبة بريس ” قالت ” فائزة بن خلتي ” مسؤولة عن إستغلاليات بالشركة المفوض لها تدبير النفايات بإقليم إفران أن الشركة بصدد توزيع أكياس بلاستيكية مخصصة ليوم عيد الأضحى المبارك واهم ساكنة إفران ، أزرو ، وجماعات الإقليم .

وأضافت ذات المسؤولة ، أن الشركة إلتزمت كي تقوم بجمع النفايات بمختلف أحياء المدينة خصوصا بمناسبة العيد، حيث خصصت ٱليات لهذا الغرض لجمع النفايات بالإضافة إلى العناصر البشرية كي تمر أجواء العيد في أحسن الظروف.

هذا وقد لاقت مبادرة الشركة استحسانا في أوساط ساكنة المدينة، إذ أن الشركة قامت بتجنيد نخبة من الشباب بذات الشركة للقيام بهذه المهمة التحسيسية في مختلف شوارع واحياء مدينة إيفران وتوزيع حاويات بلاستيكية بالمجان على أسر المدينة وذلك بغية استعمالها في أيام عيد الأضحى المبارك ووضع الأزبال ومخلفات الذبيحة بها لأجل المحافظة على زونق وجمالية المدينة وحماية البيئة.

الآراء التي استطلعتها “هبة بريس” من مواطنين ومواطنات بشكل عشوائي تجمع على تثمين هذه المبادرة والتنويه بها مؤكدين شكرهم وامتنانهم لإدارة شركة ‘أرما”.

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