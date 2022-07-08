تونس: الإفراج عن صهر بن علي مقابل 1.5 مليون دولار

هبة بريس _ وكالات

قرر القضاء الإفراج عن سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، المتهم بالفساد، بضمان مالي يبلغ 1.5 مليون دولار.

وقالت مصادر إعلامية إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف وافقت على طلب الإفراج المقدم في حق سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، مقابل ضمان مالي قدره 5 ملايين دينار (1.5 مليون دولار).

كما قررت تأجيل النظر في القضية المتعلقة بـ”مارينا قمرت”، المتورط فيها شيبوب في قضايا فساد، إلى شهر تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.

وكان شيبوب وقّع أول اتفاقية تحكيم ومصالحة في البلاد مع هيئة الحقيقة والكرامة بصفته “طالب تحكيم ومصالحة طبقاً لقانون العدالة الانتقالية”، لتسوية وضعيته مع الدولة بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال.

إلا أن النائب السابق تقدم بشكوى قضائية ضد هيئة الحقيقة والكرامة التي اتهمها بـ”التواطؤ” مع شيبوب المطالب بدفع مليار دينار (حوال 350 مليون دولار) كتعويض للدولة، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت حكما بـ307 مليون دينار فقط، مع إعادة كل أملاكه المصادرة.

يُذكر أن شيبوب نفى في وقت سابق ما راج من أخبار مؤخرا حول انضمامه إلى حركة النّهضة، مؤكدا أنه لا يفكر حاليا بدخول عالم السياسة.

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