سوق “سيدي ادريس” بطنجة.. غلاء مستعر للأضاحي “يمزق” جيوب ذوي الدخل المحدود

2022-07-08 / 13:34
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

مع بدأ العد التنازلي لحلول عيد الأضحى والذي حددته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الأحد 10 يوليوز الجاري ، تشهد أسعار الأضاحي في مدينة طنجة ارتفاعا جنونيا تفوق القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي وجد نفسه بين سندان “شجع الكسابة” وقلة العرض “.

سوق “سيدي ادريس ” الذي لطالما كان وجهة لسكان مدينة طنجة ونواحيها للإقتناء أضحية العيد ، بصم هذه السنة على غلاء مستعر لأسعار المواشي نتيجة اختلال قانون العرض والطلب وشجع المنتفعين أو مايطلق عليهم “بالشناقة” الذين يعمدون الى تجفيف سوق المواشي من الأضحيات واحتكارها لبيعها بعد ذلك بالأثمنة التي يحددونها تفعيلا لمقولة “سلخ المواطن ” وعن سبق اصرار وترصد .

حسن بلخيضر مستشار جماعي بطنجة ، قال في تدوينة على حائط صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك ” : “مع الأسف العرض قليل جدا في سوق الماشية بسيدي ادريس ،عزوف الكسابة المجيئ لمدينة طنجة بسبب طول المسافة وسومة الكراء المرتفعة مندوب الفلاحة بمدينة طنجة لم يكلف نفسه حتى لزيارة السوق والاطلاع على الخصاص الكبير في الاضاحي ،خاصة ان عددا كبيرا من ساكنة طنجة تقوم بشراء اضحية العيد يوما قبل العيد خاصة ساكني المجمعات السكنية والعمارات “.

وعبر عدد من المواطنين الذين حجوا الى سوق المواشي بمنطقة “سيدي ادريس ” لهبة بريس” عن استياءهم بسبب جشع بائعي الأضاحي وفرض سيطرتهم على الاسعار ، الأمر الذي شكل عبئاً ثقيلاً عليهم خاصة متوسطي ومحدودي الدخل منهم.

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تعليق واحد

  1. البارحة واليوم….كارثة…السوق تقريبا خالي من الحولي.. الاسعار خيالية.. .الشناقة شنقوا الفقير شنقا…. رأيت افواجا يتسكعون من هنآ إلى هناك والنتيجة هي هي…. عرض جد قليل ورديء….واثمنة خيالية…!!!!

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