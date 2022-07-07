في بادرة إجتماعية.. توزيع أضاحي العيد على القيمين الدينيين وأراملهم بالناظور

هبة بريس - وجدة

أشرف المجلس العلمي المحلي، ومندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالناظور ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، اليوم الخميس 07 يوليوز الجاري، على توزيع عدد من أضاحي العيد لفائدة القيمين الدينيين وأراملهم والعجزة منهم بالإضافة إلى مستخدمي مدارس التعليم العتيق ومدربي تحفيظ القرآن.

واستفاد من العملية، أزيد من 80 عائلة من هذه الحملة، في جو من التكافل والتآزر بين المشرفين على الشأن الديني بالإقليم لإسعاد أسر الفئة المعنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المشرفون على هذه الحملة الإجتماعية، أن اقتناء أضاحي العيد تتم في إطار تكريس تقليد سنوي يروم إسعاد أسر القيمين الدينيين وأسرهم بالإضافة إلى مدربي تحفيظ القرآن ومستخدمي مدارس التعليم العتيق.

وهذا ، فقد ساهم في هذه البادرة الإنسانية، مجموعة من المحسنين بالإضافة إلى الموظفين والوعاظ والمرشدين وأعضاء المجلس العلمي المحلي وموظفي المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

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