خلال 24 ساعة.. كورونا تحصد 9 أرواح

2022-07-07 / 17:13
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2782 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 3562 أشخاص، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و577 ألف و915 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و348 ألف و138 شخصا، مقابل 24 مليون و861 ألف و479 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 3733 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة عدد الإصابات الجديدة بلغ 2782، مقابل تعافي 3562 شخصا، مسجلة أن حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة تتوزع بين جهات الدار البيضاء -سطات (990)، والرباط- سلا- القنيطرة (598)، وفاس- مكناس (285)، ومراكش- آسفي (239)، وطنجة -تطوان- الحسيمة (180)، وسوس- ماسة (131)، والشرق (120)، وبني ملال- خنيفرة (87)، ودرعة- تافيلالت (64)، والعيون -الساقية الحمراء (48)، وكلميم واد نون (21)، والداخلة- وادي الذهب (19).

وأوضحت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و235 ألف و920 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و195 ألف و791 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.8 في المائة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 23 ألف و987 حالة، في حين تم تسجيل 22 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 150 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.9 في المائة.

وبخصوص عملية التلقيح أشارت الوزارة إلى أن 6 ملايين و577 ألف و915 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و348 ألف و138 شخصا، مقابل 24 مليون و861 ألف و479 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 3733 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بصحة جيدة.. الملك يظهر رفقة المقاتل محمد حميشة بباريس

بصحة جيدة.. الملك يظهر رفقة المقاتل محمد حميشة بباريس

2022-07-07 / 17:40
Photo of الوزيرة حيار: “قضايا حقوق المرأة تحظى بعناية ملكية سامية”

الوزيرة حيار: “قضايا حقوق المرأة تحظى بعناية ملكية سامية”

2022-07-07 / 17:19
Photo of مزور تحدد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد

مزور تحدد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة…

2022-07-07 / 16:14
Photo of عيد الأضحى.. الحكومة: منحنا رخصا استثنائية لنقل المسافرين

عيد الأضحى.. الحكومة: منحنا رخصا استثنائية لنقل المسافرين

2022-07-07 / 16:04
Photo of مالي.. افتتاح مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد الولادة

مالي.. افتتاح مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد…

2022-07-07 / 15:24
Photo of الحكومة تتبع تقارير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الحكومة تتبع تقارير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد…

2022-07-07 / 15:09
Photo of الحكومة: هدف السجل الاجتماعي الاستهداف المباشر للأسر المعوزة

الحكومة: هدف السجل الاجتماعي الاستهداف المباشر للأسر المعوزة

2022-07-07 / 14:51
Photo of أحداث مليلية.. الحكومة: العملية كانت نتاج مخطط مدبر وبشكل مدروس

أحداث مليلية.. الحكومة: العملية كانت نتاج مخطط مدبر وبشكل…

2022-07-07 / 14:14
Photo of عكس الأعياد السابقة.. سعر البصل ينخفض لأدنى مستوياته بسوق الجملة

عكس الأعياد السابقة.. سعر البصل ينخفض لأدنى مستوياته بسوق…

2022-07-07 / 13:18
Photo of معاناة الجالية المغربية بمعبر سبتة موضوع مساءلة لبوريطة في البرلمان

معاناة الجالية المغربية بمعبر سبتة موضوع مساءلة لبوريطة في…

2022-07-07 / 12:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق