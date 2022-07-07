خلال 24 ساعة.. كورونا تحصد 9 أرواح

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2782 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 3562 أشخاص، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و577 ألف و915 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و348 ألف و138 شخصا، مقابل 24 مليون و861 ألف و479 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 3733 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة عدد الإصابات الجديدة بلغ 2782، مقابل تعافي 3562 شخصا، مسجلة أن حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة تتوزع بين جهات الدار البيضاء -سطات (990)، والرباط- سلا- القنيطرة (598)، وفاس- مكناس (285)، ومراكش- آسفي (239)، وطنجة -تطوان- الحسيمة (180)، وسوس- ماسة (131)، والشرق (120)، وبني ملال- خنيفرة (87)، ودرعة- تافيلالت (64)، والعيون -الساقية الحمراء (48)، وكلميم واد نون (21)، والداخلة- وادي الذهب (19).

وأوضحت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و235 ألف و920 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و195 ألف و791 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.8 في المائة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 23 ألف و987 حالة، في حين تم تسجيل 22 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 150 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.9 في المائة.

وبخصوص عملية التلقيح أشارت الوزارة إلى أن 6 ملايين و577 ألف و915 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و348 ألف و138 شخصا، مقابل 24 مليون و861 ألف و479 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 3733 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0