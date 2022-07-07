أحداث مليلية.. الحكومة: العملية كانت نتاج مخطط مدبر وبشكل مدروس

هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على عملية اقتحام السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية يوم الجمعة 24 يونيو المنصرم.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن العملية عرفت وبشكل غير مسبوق انتهاج المهاجرين لأساليب عنيفة ضد عناصر القوات العمومية.

وأضاف بايتاس، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بطريقة مدبر بطريقة مسبوقة وبشكل مدروس وخارج عن الاساليب المألوفة.

وتناسبا مع المنطق الانساني والبعد الحقوقي الذين تتأسس عليهما حكامة الهجرة بالمغرب، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد بادر المجلس الوطني لحقوق الانسان الى إرسال وفد للقيام بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور، كما أن الأبحاث والتحقيقات القضائية لا زالت سارية بخصوص الواقعة وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية لا يمكن الخوض حاليا في الخلاصات والنتائج.

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