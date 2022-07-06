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مركز : نتوقع ارتفاع قيمة الدرهم في الصيف

2022-07-06 / 20:47
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هبة بريس _ و م ع

يتوقع مركز التجاري للأبحاث في مذكرته الخاصة بتوقعات مؤشرات العملات، للأسبوع الممتد من 27 يونيو إلى فاتح يوليوز، أن تشهد قيمة الدرهم ارتفاعا خلال فترة الصيف.

أبرز مركز (AGR) أنه “في مواجهة ضغوط التضخم وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، فإن إمكانية الركود تزداد شيئا فشيئا في أوروبا، مما يؤدي إلى تقلبات عالية في زوج العملات الأورو/ الدولار”.

وقال : “نتوقع ارتفاعا في قيمة الدرهم خلال فترة الصيف”.

وفي هذا السياق، يوصي المحللون بمركز الأبحاث (AGR)، المصدرين بتغطية معاملاتهم بالدولار في أفق شهر إلى شهرين.

كما قام هؤلاء المحللون بتخفيض توقعاتهم بالنسبة لزوج العملات الدولار/الدرهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار توقعات زوج العملات الأورو/ الدولار، وهوامش السيولة في سوق الصرف.

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