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الأسد الأفريقي”.. الجيشان الأميركي والمغربي ينفذان تمرين محاكاة نووية

2022-07-06 / 18:09
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هبة بريس _ الرباط

استضافت القوات المسلحة الملكية المغربية في أكادير تمرين محاكاة دفاعية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومتفجرة بين أفراد من الجيشين الأميركي والمغربي، ضمن فعاليات مناورات الأسد الأفريقي 2022.

وذكرت السفارة الأميركية في الرباط، الأربعاء، أن أفرادا من الجيشين نسقوا جهودا “مشتركة للتصدي والاستجابة والمعالجة السريعة من خلال تمرين محاكاة دفاعية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومتفجرة”.

وقد شارك أكثر من 7500 عسكري من عدة بلدان مثل السنغال وتشاد والبرازيل وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة في دورة هذا العام لمناورات “الأسد الأفريقي” التي يحتضنها المغرب سنويا منذ 2004.

وتضمن برنامج “الأسد الأفريقي 2022” عدة مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي، بالإضافة إلى تدريبات في الإسعاف الطبي والتدخل لأغراض إنسانية.

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