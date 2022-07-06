إسبانيا تصادق على اتفاقية مراكش لإحداث التحالف الدولي للطاقة الشمسية

هبة بريس

منح مجلس الوزراء الإسباني ضوءه الأخضر للتوقيع على اتفاقية مراكش المتعلقة بإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وجرى التوقيع على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بإحداث تحالف الطاقة الشمسية في مراكش بتاريخ 15 نونبر 2016.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن عضوية إسبانيا في التحالف الدولي للطاقة الشمسية تفتح الباب أمام تعاون دولي أكبر في مجال الطاقة الشمسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه “نظرا لكونها تكنولوجية تنافسية، تقدم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الإسبانية رؤية دولية كبيرة للجهود المبذولة في مجال الطاقة الشمسية، ما يسمح لإسبانيا بأن تكون رائدة على المستوى المؤسساتي، الصناعي والتكنولوجي”.

ويعد التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي يتخذ من نيودلهي (الهند) مقرا له، مبادرة دولية هدفها الأساسي هو تعزيز استخدام الطاقة الشمسية ضمن المزيج الطاقي بالبلدان المشاركة، وذلك بكيفية “آمنة، ملائمة، مستدامة وبأسعار معقولة”.

وتتوخى بشكل محدد، تعبئة مليار دولار من الاستثمارات اللازمة لاعتماد الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وقد كانت المشاركة في التحالف الدولي للطاقة الشمسية تقتصر على البلدان الغنية بالموارد الشمسية، والتي تقع بعض أراضيها كليا أو جزئيا بين مداري السرطان والجدي.

ومع تعديل الاتفاقية الإطارية في العام 2020، يمكن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التقدم بطلب الانضمام إلى التحالف. وحاليا، هناك 106 دولة من البلدان الموقعة على اتفاقية مراكش.

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