مخالفات مرورية تضخ 758 مليونا في صندوق الدولة

هبة بريس _ الرباط

تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 27 يونيو إلى 03 يوليوز، من تسجيل 42 ألف و940 مخالفة، وإنجاز 7474 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و466 غرامة صلحية.

وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و582 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4616 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7474 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 409 مركبات.

من جهة أخرى، لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2218 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1635 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، في الفترة نفسها.

وعزا المصدر ذاته، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

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