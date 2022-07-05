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كورونا تعود لحصد الأرواح.. تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة

2022-07-05 / 17:48
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب كوفيد-19، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 3849، مقابل تعافي 2703 أشخاص.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أنه تم تسجيل 4 حالات وفيات بجهة الدار البيضاء -سطات، وحالتين بكل من جهة الرباط- سلا- القنيطرة وطنجة- تطوان- الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة، وحالة واحدة بجهة فاس- مكناس.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة تتوزع بين جهات الدار البيضاء سطات (1448)، والرباط سلا القنيطرة (946)، وفاس مكناس (532)، وطنجة تطوان الحسيمة (218)، وبني ملال خنيفرة (167)، ومراكش آسفي (137)، وسوس ماسة (124)، والشرق (98)، ودرعة تافيلالت (97)، والعيون الساقية الحمراء (34)، وكلميم واد نون (31)، والداخلة وادي الذهب (17).

وأوضحت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و230 ألف و095 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و188 ألف و619 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 25 ألف و345 حالة، في حين تم تسجيل 54 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 179 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3.4 في المائة.

وبخصوص عملية التلقيح أشارت الوزارة إلى أن 6 ملايين و568 ألف و874 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و345 ألف و904 أشخاص، مقابل 24 مليون و859 ألف و694 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 926 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

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