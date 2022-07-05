عزيز أخنوش

أخنوش: إصلاح التعليم مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين

2022-07-05 / 15:50
0
هبة بريس - لبنى أبروك

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين.

وأكد أخنوش، في كلمته بجلسة المساءلىة الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على أن “هذا الهدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقة لتغيير السلوكات التدبيرية ووضع اطار عمل واضح وطموح.”

وأضاف أخنوش مخاطبا مستشاري الأمة يالقول ” لم يعد أمام بلادنا أي خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومة التعليم بمايسمح ضمان جودة وفعالية العرض المدرسي والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع الى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة المواد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: الواقع الحالي للتعليم مازال دون انتظارات الملك والمغاربة

أخنوش: الواقع الحالي للتعليم مازال دون انتظارات الملك والمغاربة

2022-07-05 / 17:03
Photo of أخنوش: هدفنا إرجاع ثقة المغاربة في المؤسسات التربوية وهيئاتها التعليمية

أخنوش: هدفنا إرجاع ثقة المغاربة في المؤسسات التربوية وهيئاتها…

2022-07-05 / 16:24
Photo of أخنوش: البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان ‏تكافؤ فرص التعليم

أخنوش: البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان ‏تكافؤ فرص…

2022-07-05 / 16:00
Photo of أخنوش: الملك حريص على ألا يخلف بلدنا الموعد مع إصلاح التعليم

أخنوش: الملك حريص على ألا يخلف بلدنا الموعد مع…

2022-07-05 / 15:35
Photo of بكالوريا.. نسبة النجاح بمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بلغت 97,26%

بكالوريا.. نسبة النجاح بمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بلغت…

2022-07-05 / 09:41
Photo of مدارس خصوصية تخلف الميعاد مع تلامذتها الممتحنين

مدارس خصوصية تخلف الميعاد مع تلامذتها الممتحنين

2022-07-04 / 17:58
Photo of تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات..مهرجان تطوان يسدل ستار دورته العاشرة

تحت شعار مسيرة سلام وتنمية في اتجاه الكركرات..مهرجان تطوان…

2022-07-03 / 15:57
Photo of نتائج البكالوريا تجرّ وزير التربية الوطنية للمساءلة

نتائج البكالوريا تجرّ وزير التربية الوطنية للمساءلة

2022-07-03 / 13:10
Photo of تارودانت : إبنة المدرسة العمومية ” التلميذة الزهراء استيتال” الأولى على مستوى الاقليم

تارودانت : إبنة المدرسة العمومية ” التلميذة الزهراء استيتال”…

2022-07-02 / 20:52
Photo of تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج الكارثية” لمعدلات الباكالوريا بالعالم القروي

تراوحت بين 0و2.75 ..حزب يسائل بنموسى عن أسباب “النتائج…

2022-07-02 / 19:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق