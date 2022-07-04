برلماني “هشة بشة”: “الحولي دابا داير كرونو وصايك الرونو”

2022-07-04 / 18:00
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هبة بريس - لبنى ابروك

بطريقته، علق عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على غلاء أسعار الأضاحي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين.

البرلماني الحركي قال مخاطبا وزير الفلاحه محمد الصديقي “واش 15 سنة ديال المخطط الأخضر استاطعات توفر ليوم حولي يليق بكرامة المغربي، ماشي حولي 800 درهم اللي موازنش تا 12 كيلو”.

وأضاف البرلماني عيدودي قائلا “بغينا حولي يليق بكرامة المغربي ماشي الحولي اللي كتسوقلو فالفضاء العام كذبا وبهتانا أنه كيدير 800 درهم.. لا يوجد حولي فالمغرب داير 800 درهم ويليق بكرامة المغربي، راه لحولي دابا داير كرونو وسايق رونو” يقول البرلماني مخاطبا الصديقي

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