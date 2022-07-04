بلغت 791,3 مليار درهم.. ارتفاع ودائع الأسر المغربية بالبنوك

2022-07-04 / 17:00
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هبة بريس

سجلت الودائع لدى البنوك، في متم ماي 2022، زيادة سنوية بنسبة 4,9 في المائة لتصل إلى 1.062 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر بلغت 791,3 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 3,5 في المائة مع 189,7 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 15,7 في المائة إلى 170,8 مليار درهم .

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا انخفاضا بمقدار 17 نقطة أساس لتستقر عند 2,45 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بينما ارتفعت الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2,1 في المائة. وبالنسبة لحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد، حسب المصدر ذاته، عند 1,24 في المائة في النصف الثاني من عام 2022، بزيادة 19 نقطة أساس مقارنة مع النصف السابق.

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