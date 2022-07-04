الصحراء المغربية.. سنغافورة تشيد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

2022-07-04 / 15:07
0
هبة بريس

أشاد وزير الشؤون الخارجية لسنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، الإثنين، بالرباط، بالجهود ” الجادة وذات مصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار مخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

ونوه بالاكريشنان خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، بالجهود “الجادة وذات مصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار مخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية وضمان السلم والأمن بالمنطقة. وأكد في هذا الصدد “ننخرط في مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الأممية” ذات الصلة بملف الصحراء المغربية، وخاصة القرار 2602 ، مشيدا في نفس الوقت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ستافان دي ميستورا.

ودعا وزير الشؤون الخارجية لسنغافورة، في هذا السياق، جميع الأطراف المعنية إلى العمل من أجل الحفاظ على السلم، بكل شفافية بهدف وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يعلن إحداث منتدى للاستثمار بين المغرب وسنغافورة

بوريطة يعلن إحداث منتدى للاستثمار بين المغرب وسنغافورة

2022-07-04 / 16:51
Photo of الهجرة السرية.. سانشيز: إسبانيا وأوروبا مطالبتان بالتضامن مع المغرب

الهجرة السرية.. سانشيز: إسبانيا وأوروبا مطالبتان بالتضامن مع المغرب

2022-07-04 / 16:39
Photo of التوقيع على مذكرة تفاهم ورسالة نوايا بين المغرب وسنغافورة

التوقيع على مذكرة تفاهم ورسالة نوايا بين المغرب وسنغافورة

2022-07-04 / 16:22
Photo of فوضى بالبرلمان بسبب “غلاء المحروقات”.. وأوزين: “سيدنا ديال لمغاربة كاملين”

فوضى بالبرلمان بسبب “غلاء المحروقات”.. وأوزين: “سيدنا ديال لمغاربة…

2022-07-04 / 16:00
Photo of التقدم و الاشتراكية يراسل بنموسى لتسريع تسوية ترقيات نساء و رجال التعليم

التقدم و الاشتراكية يراسل بنموسى لتسريع تسوية ترقيات نساء…

2022-07-04 / 15:36
Photo of تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي حول مصفاة لاسامير تُغضب الفريق الحركي

تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي حول مصفاة لاسامير تُغضب الفريق…

2022-07-04 / 15:25
Photo of الاتحاد الدستوري يحدد تاريخ ومكان انعقاد مؤتمره الوطني

الاتحاد الدستوري يحدد تاريخ ومكان انعقاد مؤتمره الوطني

2022-07-04 / 14:02
Photo of كوثيقة رسمية.. مجلس الأمن ينشر رد عمر هلال على نظيره الجزائري

كوثيقة رسمية.. مجلس الأمن ينشر رد عمر هلال على…

2022-07-04 / 13:48
Photo of بعد اتهامه بتضارب المصالح.. نواب الأمة يستدعون وزير التعليم العالي

بعد اتهامه بتضارب المصالح.. نواب الأمة يستدعون وزير التعليم…

2022-07-04 / 13:28
Photo of الملك مبرقا جو بايدن: “نعتز بما يجمع بلدينا من علاقات تاریخیة عریقة”

الملك مبرقا جو بايدن: “نعتز بما يجمع بلدينا من…

2022-07-04 / 11:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق