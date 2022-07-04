الصحراء المغربية.. سنغافورة تشيد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

هبة بريس

أشاد وزير الشؤون الخارجية لسنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، الإثنين، بالرباط، بالجهود ” الجادة وذات مصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار مخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

ونوه بالاكريشنان خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، بالجهود “الجادة وذات مصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار مخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية وضمان السلم والأمن بالمنطقة. وأكد في هذا الصدد “ننخرط في مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الأممية” ذات الصلة بملف الصحراء المغربية، وخاصة القرار 2602 ، مشيدا في نفس الوقت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ستافان دي ميستورا.

ودعا وزير الشؤون الخارجية لسنغافورة، في هذا السياق، جميع الأطراف المعنية إلى العمل من أجل الحفاظ على السلم، بكل شفافية بهدف وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده.

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