أمن العرائش يوقف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 03 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و59، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم بمنزل بمدينة العرائش، بالإضافة إلى توقيف خمسة من المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدّموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.
كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بخصوص هذه القضية من حجز سيارة نفعية وسترة إنقاذ بحري ومجموعة من الهواتف النقالة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع منظمي هذه العملية والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.
ويأتي إجهاض هذه العملية للهجرة غير المشروعة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهدف مكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.
13 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات اجرامية في حق الضحايا الأبرياء القاصرين وشباب الم يأخذ درسا قاسيا في أحداث الناضور والحسيمة ؟؟؟؟!!!
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بمراقبة الحدود البحرية والبربة لمنع هذه الأفعال الإجرامية والحد من الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء الذي هلكهم الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الإستخبارية أن تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال الإجرامية للوصول إلى مدبرها….
نطالب السلطات الأمنية بالتدخل الفوري لوقف منشط تنظيم هذه الهجرة السرية الغير المشروعة وكذا التجار بالبشر حتى تأخذ العدالة مجراها..
لو كنت قاضيا لحكمت عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات اجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم إلا الزمن الذي طالما عانوا منه لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
يجب حجز جميع ما وجد عندهم وتفتيشهم من أجل الكشف عن مدبريها ومنظمها مع البحث الدقيق…
لاندري من المسؤول عن هذه الظاهرة الهجرة السرية هل الحكومة أم الشعب المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والهشاشة أم ماذا سؤال يبقى مطروح دائما ؟؟؟؟
يجب القبض على منظم هذه الأفعال الإجرامية مع البحث الدقيق مع إشراف النيابة العامة للتحقيق والكشف المتورطين فيها وأخذ القضية بعين الاعتبار..
نطالب السلطات الأمنية بمكافحة شبكات التهجير السري وعملية الاتجار بالبشر بشتى الطرق ومحاكمتهم باقصى عوقبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة…
نطالب من الحكومة الجديدة بايجاد فرص العمل والنهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق لنحارب هذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء…
في رأيي تكثير ورشات تكوينية لفائدة الشباب العاطل عن العمل حتى نكونوا شيئا ما خففنا من البطالة التي تؤدي إلى الهجرة السرية.
لو وجدوا عملا يساعدهم على صعوبات وعراقيل المعيشة لما قاموا بتضحية أنفسهم إلى التهلكة بحياتهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.