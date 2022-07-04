أمن العرائش يوقف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

هبةةبريس - العرائش

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد 03 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و59، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم بمنزل بمدينة العرائش، بالإضافة إلى توقيف خمسة من المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدّموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.

كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بخصوص هذه القضية من حجز سيارة نفعية وسترة إنقاذ بحري ومجموعة من الهواتف النقالة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع منظمي هذه العملية والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

ويأتي إجهاض هذه العملية للهجرة غير المشروعة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهدف مكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.

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