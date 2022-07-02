من كلميم قيادات حزب الحمامة تشدد على قدرة الحكومة تنزيل جميع التزاماتها

هبة بريس - الرباط

شددت مجموعة من قيادات حزب “الأحرار” على أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، ستقوم بتنزيل كل التزاماتها المتضمة في البرنامج الحكومي, منددة في نفس الوقت بما أسمته “تشويش الخصوم” .

وفي كلمة له في المؤتمر الجهوي لحزب “الأحرار” بجهة كلميم واد نون المنعقد اليوم السبت، شدد القيادي محمد صديقي، على أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، تشتغل بكل صرامة وهدوء على جميع الملفات، مؤكدا أن هذه الحكومة أن تشتغل في ظل مرحلة تعرف مجموعة من الأزمات.

ورغم كل ذلك، يقول الصديقي، فالمغاربة تحت قيادة جلالة الملك، لم يشعروا بأي نقص في تموين الأسواق الداخلية، مضيفا أن الحكومة تشتغل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية على الصعيد العالمي. وأضاف أن الحكومة تقوم بتنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة طبقا لبرنامج عملها، رغم التشويشات التي تتعرض لها من طرف خصومها، على حد تعبيره.

مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون أكدت أن حزب “الأحرار” عرف في السنوات الخمس الماضية، بعد تولي عزيز أخنوش رئاسته سنة 2017 دينامية كبيرة، مشيرة أن حزبها حصل على مستوى جهة كلميم واد نون خلال انتخابات 8 شتنبر الأخيرة على ثلث أعضاء المنتخبين، كما يسير 17 جماعة من أصل 53، بالإضافة إلى رئاسة مجلس الجهة.

وفي سياق متصل، شدد كريم أشنغلي، على ضرورة الإسراع بالتنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، حتى تكون لدى المجالس الجهوية كل الإمكانيات لمواجهة احتياجات المواطنين المتعددة.

من جهته أكد القيادي حسن بن عمر، أن الحكومة تهدف بالدرجة الأولى إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، التي كانت العنوان الرئيس للبرنامج الحكومي، مؤكدا أنها قامت إلى حدود الساعة بالمصادقة على 22 مرسوم وهو ما سيمكن 11 مليون مغربية ومغربي من الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض.

وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أشار ذات المتحدث، أنه تم تخصيص 8 ملايير درهم لتسديد ترقيات الموظفين برسم سنتي 2020 و 2021، بعدما تم تجميدها لسنتين. وفي ما يتعلق بالمحروقات، شدد على أنه يصعب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، أن يتم دعم 2.7 مليون سيارة، مشيرا أن الحكومة قامت في هذا الصدد بدعم مهنيي النقل العمومي، ممن يصل عددهم إلى 180 ألف، كما ستقوم الحكومة خلال هذا الشهر برفع نسبة الدعم بنسبة 40 في المائة.

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