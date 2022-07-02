قنصلية نابولي تتحرك إلى “لاتيانو” الإيطالية لخدمة أفراد الجالية

عبد اللطيف الباز / مواكبة

من أجل تكريس منهجية القرب لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا في إطار برنامج “القنصلية المتنقلة” الذي دأبت قنصلية المغرب في نابولي بإيطاليا على تنظيمه، انتقلت هذه الأخيرة إلى مقاطعة لاتيانو الإيطالية من أجل تقريب عدد من خدماتها القنصلية من أبناء الجالية المغربية المقيمين بهذه المقاطعة المتواجدة جنوب إيطاليا.

المبادرة عرفت انتقال طاقم قنصلي محنك إلى مدينة لاتيانو، من أجل تقديم خدمات التسجيل في المصالح القنصلية وجوازات المرور وتجديد البطاقة الوطنية وجواز السفر البيوميتيري، وطلبات الشواهد الإدارية وكذا التسجيل في دفتر الحالة المدنية، ومعالجة طلبات المصادقة على التوكيلات والعقود العدلية.

العملية عرفت إستفاذة عدد كبير من أبناء الجالية المغربية المقيمين جنوب إيطاليا من الخدمات المقدمة لهم بالمكان حيت تتزامن مع إقتراب موسم العطل والسفر للمغرب.

وقال عبد القادر ناجي، القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي، إن هذه المبادرة تدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى خدمة أفراد الجالية المغربية بالخارج وتسهيل استفادتهم من مختلف الخدمات الإدارية المتعلقة بالقنصلية.

وأضاف المتحدث: “القنصلية المتنقلة أثبتت نجاح هذه التجربة خلال السنة الماضية وخلال هذه السنة التي عرفت إقبالا كبيرا من مختلف أفراد الجالية المغربية بعدد من المدن بجنوب إيطاليا.

من جانبها، أعربت فاطنة الفيداوي ، رئيسة جمعية النصر من مقاطعة لاتيانو ، عن بالغ فخرها واعتزازها للمبادرة، خصوصا أنها تساعد على تجاوز مشكل البعد عن القنصلية، وتفتح المجال أمام عدد من المغاربة الذين يزورون نابولي آخر الأسبوع للاستفادة من الخدمات الإدارية، مثل التسجيل أو تجديد جواز السفر أو غيره من الوثائق، راجية أن تبقى بشكل دائم وألا تتحول إلى بادرة مؤقتة.

يذكر أن قنصلية المغرب بنابولي جندت مختلف الوسائل اللوجستيكية مع طاقم إداري مكون من عدد من الموظفين، لتسهيل مأمورية استفادة أفراد الجالية المغربية من الخدمات الإدارية التي قدمتها القنصلية المتنقلة.

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