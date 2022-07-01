تقرير أمريكي: المغرب ضمن الدول القائدة لإنتاج الطاقة الشمسية

هبة بريس - وكالات

ذكر تقرير أمريكي جديد أن المغرب جاءت ضمن ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقود إنتاج الطاقة الشمسية خلال العقد الحالي.

ونقل موقع “أثير” عن تقرير نشره معهد اقتصاديات الطاقة في الولايات المتحدة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها خطط لزيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بمقدار 49.5 غيغاوات بحلول عام 2030، وفقا لمؤشر مراقبة الطاقة العالمي، (GEM).

وأضاف التقرير أن سلطنة عمان والمغرب والكويت تقود بلدان المنطقة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع هذا العقد بأكثر من 30 غيغاوات من المشاريع قيد التطوير أو البناء.

وستزيد جميع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأكثر من خمسة أضعاف الطاقة المتجددة الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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