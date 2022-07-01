العداء محسن أوطلحة يهدي المغرب أول ذهبية في نصف الماراطون

هبة بريس

أهدى العداء محسن أوطلحة المغرب أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية بعد فوزه، اليوم الجمعة، بسباق نصف الماراطون ضمن مسابقة ألعاب القوى.

ونال أوطلحة الذهبية بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره1 س 04 د و05 ث، متقدما على الفرنسي بنجمان شوكيرت بتوقيت 1 س و04 د و19 ث.

وعادت الميدالية البرونزية للسباق للمغربي الآخر، سفيان بوقنطار، إثر احتلاله المركز الثالث بتوقيت 1 س و04 د و57 ث.

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