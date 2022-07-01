المغرب-الكاميرون .. توقيع بروتوكول اتفاق في مجال الشؤون الاجتماعية

هبة بريس

جرى الخميس بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية بجمهورية الكاميرون.

ويهدف الاتفاق، الذي وقعته بالأحرف الأولى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ونظيرتها الكاميرونية بولين إيرين نيغيني، إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل البحوث والدراسات ووسائط التحسيس في المجال الاجتماعي عامة، وتعزيز حقوق المرأة وحماية الطفل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية كبار السن ومكافحة الفقر خاصة.

وأبرزت حيار، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يهم عدة مجالات، من بينها تطوير برامج النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الهشاشة، والأطفال في وضعية صعبة.

وشددت على أهمية مجال التكوين، الذي أثار اهتمام الوزيرة الكاميرونية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن القطب الاجتماعي يتوفر على معهد وطني للعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من البرامج التكوينية في إطار التعاون الوطني.

وعلى مستوى البنيات التحتية، لفتت حيار إلى أن نظيرتها الكاميرونية زارت مراكز بالرباط وسلا ومكناس، حيث وقفت عند الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز وتطوير المجال الاجتماعي بالمغرب.

من جهتها، قالت نيغيني إن هذا الاتفاق سيتيح تبادل الممارسات الجيدة بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية.

وأعربت الوزيرة الكاميرونية عن ارتياحها عقب زيارتها الميدانية التي قامت بها، مشيرة إلى جودة البنيات التحتية للتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال المحتاجين وكبار السن.

وجرى حفل التوقيع بحضور سفير الكاميرون بالمغرب، وممثلين عن القطب الاجتماعي، خاصة مدير مؤسسة التعاون الوطني ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0