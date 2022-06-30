17.5 مليون مغربي يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل

2022-06-30 / 13:46
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هبة بريس

أفادت إحصائيات لـ”بنك المغرب” حول الحسابات البنكية برسم سنة 2021 ، بأن 17.5 مليون شخص يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل.

وأوضح البنك المركزي أن الأمر يتعلق بالأشخاص المعنويين (أقل من 4 في المائة من العدد الإجمالي، أي 644.338) والأشخاص الذاتيين (أكثر من 96 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين، فإن 37.4 في المائة منهم نساء مقابل 62.6 في المائة من الرجال ، بينما تحتل الفئة العمرية “60 سنة فأكثر” المرتبة الأولى (3.4 مليون شخص) ، تليها الفئة “من 31 إلى 35 سنة” و “من 36 إلى 40 سنة” ( 1.9 مليون شخص في كل فئة)، مضيفا أن 49.4 في المائة من الأشخاص الذاتيين يتوفرون على حساب بنكي واحد مفتوح، و27.8 في المائة على حسابين ، و12.4 في المائة على ثلاثة حسابات بنكية.

بالإضافة إلى ذلك ، بلغ عدد الأشخاص الذين فتحوا حسابا بنكيا لأول مرة 578.617 شخصا ذاتيا سنة 2021، 45 في المائة منهم نساء.

وحسب الفئة العمرية، فإن 24 في المائة من هؤلاء الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 عاما، و 15 في المائة منهم بين 19 و 20 عاما.

وحسب مكان الإقامة، فإن 94 في المائة من الأشخاص الذين فتحوا حسابا بنكيا لأول مرة هم مغاربة مقيمون بالمغرب، و 4 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.

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