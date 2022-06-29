الناتو يبدأ الإجراءات الرسمية لضم السويد وفنلندا للحلف

2022-06-29 / 14:46
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هبة بريس - وكالات

قال بيان نشرته قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدريد اليوم الأربعاء إن الحلف دعا السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته.

وذكر البيان “ضم فنلندا والسويد سيجعل (الحلفاء) أكثر أمنا، وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا والأطلسي” مضيفا أن الحلف وافق أيضا على مفهوم استراتيجي جديد.

ووصف البيان روسيا بأنها “التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر لأمن الحلفاء” في انعكاس لتدهور حاد في العلاقات مع موسكو منذ غزوها أوكرانيا.

وتعهد الحلف بتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ووافق على حزمة دعم تهدف لتحديث قطاع الدفاع لديها.

وفي الوقت نفسه، قرر الحلف تعزيز الردع والدفاع فيه بشكل كبير.

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