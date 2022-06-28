إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وقعت عملية طعن في مدينة القدس المحتلة حيث أصيب أحد عناصر الشرطة بالمدينة، ولاذ منفذها بالهرب إلى داخل المسجد الأقصى.

وأوكدت القناة العبري الـ 13 أن الشرطة الإسرائيلية استنفرت قواتها في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت أبوابا تؤدي إلى المسجد الأقصى، في وقت لاحقت فبه بعض هذه القوات الشبان المتواجدين في ساحات مسجد قبة الصخرة.

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