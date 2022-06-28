الملك محمد السادس

الملك يبرق منتخب “الفوتصال”: نهنئكم على هذا التتويج الجديد المشرف

2022-06-28 / 17:40
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة بمناسبة فوزه، اليوم الثلاثاء، بكأس العرب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ومما جاء في برقية الملك “يسعدنا أن نبعث لكم بتهانئنا الحارة بمناسبة فوز المنتخب الوطني المغربي بكأس العرب لكرة القدم داخل القاعة، في نسختها السادسة التي احتضنتها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وثمن الملك، بكل اعتزاز، إحراز المنتخب الوطني لهذه الكأس العربية للمرة الثانية على التوالي، منوها جلالته بكل من ساهم في تحقيق هذا التتويج المستحق، من لاعبين ومدربين وتقنيين، وكذا أطر ومسيري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

كما أشاد الملك بالأداء الفني الرفيع للاعبين وبما أظهروه من روح رياضية وتنافسية عالية خلال هذه البطولة، وتأكيدهم بالتالي للإنجازات المتميزة التي ما فتئوا يحققونها عربيا وقاريا ودوليا.

وجاء في برقية الملك أيضا “وإذ نجدد لكم تهانئنا على هذا التتويج الجديد المشرف لكرة القدم المغربية، لنرجو لكم موصول التوفيق في تحقيق المزيد من الألقاب، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.

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