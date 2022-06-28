خالد ايت الطالب

لتحديد أسعار الأدوية.. آيت الطالب يجتمع مع الفاعلين بالقطاع الصيدلي

2022-06-28 / 14:41
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هبة بريس - الرباط

تنزيلا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، لمواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين المغاربة، تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنسيق مع رئاسة الحكومة و الوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أيام: الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 28-29-30 يونيو، والجمعة فاتح يوليوز 2022، سلسلة من اللقاءات وورشات عمل لتدارس مقترحات الفاعلين في القطاع الصيدلي من أجل الخروج بمقترحات لتعديل المرسوم رقم 2-13-852 لـ 18-12-2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.

وحسب بلاغ للوزارة، فهذه المقترحات من شأنها تسهيل الولوج للأدوية بأثمنة ملائمة للحفاظ على ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية، وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

ومن خلال هذه المقاربة التشاركية، سيساهم المشرفون والفاعلون في القطاع الصيدلي برمته من صناعة وتوزيع وصرف الأدوية، في تقديم اقتراحات عملية وجادة يؤكدون من خلالها الانخراط التام والفعلي من أجل إنجاح هذا المشروع.

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