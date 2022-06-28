الصورة تعبيرية

الجماعات الترابية تحقق مداخيلا ضريبية بقيمة 13,6 مليار درهم

2022-06-28 / 13:09
0
هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13,6 مليار درهم عند متم ماي 2022، بزيادة 16,4 في المائة مقارنة مع متم ماي 2021.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 0,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ27,7 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت 83 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2022.

وأشارت إلى أن المداخيل المحولة ارتفعت ب 24 في المائة لتبلغ 10,4 مليار درهم، ويعزى ذلك، أساسا، لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 1,8 مليار درهم.

وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 2,71 مليار درهم أي بانخفاض 2,7 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-65 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-4 ملايين درهم )، وضريبة السكن (-7 ملايين درهم).

أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3,35 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم المبيعات

تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم…

2022-06-28 / 14:25
Photo of مزور: المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للبحث والتطوير

مزور: المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للبحث والتطوير

2022-06-28 / 12:11
Photo of الاستثمار في الرأسمال .. نمو ملحوظ

الاستثمار في الرأسمال .. نمو ملحوظ

2022-06-27 / 23:03
Photo of الطيران .. تصنيع برنامج جديد بالمغرب

الطيران .. تصنيع برنامج جديد بالمغرب

2022-06-27 / 20:00
Photo of وكالة مغرب المقاولات: استفادة أزيد من 2500 مشروع من الدعم

وكالة مغرب المقاولات: استفادة أزيد من 2500 مشروع من…

2022-06-27 / 10:21
Photo of عاصمة البوغاز تحتضن معرض “SIIt immo2022” للعقار في دورته الأولى

عاصمة البوغاز تحتضن معرض “SIIt immo2022” للعقار في دورته…

2022-06-26 / 19:22
Photo of برلماني يطالب بإعادة فتح الخط البحري طرفاية وجزيرة تنريفي

برلماني يطالب بإعادة فتح الخط البحري طرفاية وجزيرة تنريفي

2022-06-26 / 15:53
Photo of اليماني يرد على بايتاس :”المحكمة تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون”

اليماني يرد على بايتاس :”المحكمة تبيع أصول شركة سامير…

2022-06-26 / 13:37
Photo of بنك المغرب .. ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض

بنك المغرب .. ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض

2022-06-26 / 11:14
Photo of تارودانت : مقاولة كندية تخلق التنمية بجماعة إسكاون

تارودانت : مقاولة كندية تخلق التنمية بجماعة إسكاون

2022-06-25 / 16:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق