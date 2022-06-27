الطيران .. تصنيع برنامج جديد بالمغرب

هبة بريس _ و م ع

احتفلت الشركة الرائدة عالميا في تصنيع هياكل الطائرات للطيران المدني والعسكري، Spirit AeroSystems، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، بالإطلاق الرسمي لإنتاج مكونات جسم طائرة “إيرباص A220″، في موقعها بشمال إفريقيا الذي تبلغ مساحته 25 ألف متر مربع وتم توسيعه مؤخرا في ميدبارك.

وشرع الموقع المغربي للشركة مؤخرا في إنتاج مكونات جسم الطائرة؛ القسم الأمامي والخلفي لطائرة إبرباص A220. كما طور خبرة في تصنيع مكونات طائرات الأعمال لـ”بومبارديي”، والتحق الآن بمواقع Spirit التي توفر برامج تجارية لـ”إيرباص”.

ويتم شحن مكونات جسم الطائرة من المغرب لتجميعها في موقع Spirit في بلفاست بإيرلندا الشمالية. وقد استحوذت Spirit على كلا الموقعين في سنة 2020 في إطار إستراتيجية تنويع كبرى، مضيفة محتوى إيرباص هام ومواصلة تطوير البصمة العالمية لشركة spirit، بالإضافة إلى أنشطتها لخدمات ما بعد البيع.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن فخره اليوم بتقديم أكبر قطعة طيران تم تصنيعها في إفريقيا، وأكد بالقول إن “اليوم، نحن فخورون بالاحتفال بالنمو السريع الذي عرفه هذا الموقع، الذي أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشغال بنائه في شتنبر 2013 في ميدبارك، ومنذ ذلك الحين وهذا المصنع، الذي يقع في طليعة التكنولوجيا، والمتخصص في تصنيع أجزاء وهياكل الطيران، يفرض نفسه كأحد رواد صناعة الطيران في المغرب”.

وشدد على أن “البرنامج الجديد لـ Spirit لإنتاج أكبر أقسام جسم الطائرة في إفريقيا، ضمن توسعة هذا الموقع، إضافة إلى أجزاء عالية التقنية لإيرباص A220، يعزز موقع المغرب ضمن عمليات معقدة عالية القيمة المضافة، بالإضافة إلى الإشعاع الدولي لمنظومة الطيران الوطنية، وستتواصل شراكتنا المتينة مع Spirit بنفس الحماس، كما يحتمل انفتاحها على فرص أخرى نرغب في تطويرها بشكل أكبر في المغرب”.

من جهته أورد نائب الرئيس والمدير العام لـ Spirit AeroSystems بالمغرب، ستيفن أور، أن المجموعة طورت خريطة طريق طموحة لتسريع نمو الموقع بدعم من وزارة الصناعة، مؤكدا أن المجموعة سعيدة بتوسيع قدراتها التصنيعية لإدراج البرنامج الأخير لـ”إيرباص”.

وقال “إننا نتوق للعمل مع مجموعة Spirit في بيلفاست، التي توفر كذلك الجناح المدمج لطائرة A220، وبناء علاقة قوية ومثمرة مع إيرباص”، وفي نفس السياق، أشار ميكيل هواري، رئيس “إيرباص” بإفريقيا والشرق الأوسط إلى أن المملكة تصنع بالفعل أجزاء لكل الطائرات التجارية لـ”إيرباص” بما في ذلك A220. مضيفا أن “هذا الجهاز هو آخر إضافة لسلسلة منتجاتنا، وبالتالي لبصمتنا الصناعية بالمغرب”.

واستطرد قائلا إنه بهذا الإنجاز بات تصنيع أجزاء A220 مدمجا في منظومة صناعة الطيران المغربية ويمكن بكل فخر وصفه بأنه “صنع بالمغرب”، وذكر بأن “اليوم، نحن نخلد مرحلة جديدة مهمة في علاقتنا مع المغرب و Spirit AeroSystems، كما نتوق إلى المواصلة معا في بناء صناعة طيران قوية ومستدامة”.

وتعد Spirit AeroSystems واحدة من أكبر الشركات المصنعة لهياكل الطائرات التجارية، ومنصات الدفاع وطائرات الأعمال والطائرات الإقليمية عالميا، وبفضل خبرتها في مجال حلول التصنيع بالألمنيوم والمركبات المتقدمة، تشمل المنتجات الرئيسية للشركة هياكل الطائرات والأجنحة المدمجة ومكونات الأجنحة والأبراج وحاضنات المحرك.

كما تستفيد Spirit AeroSystems من عقود من الخبرة في التصميم والتصنيع لتكون المورد الأكثر ابتكارا ومصداقية لهياكل الطائرات العسكرية والمواد ذات درجة الحرارة العالية.

وتقدم Spirit، الواقع مقرها الرئيسي بويشيتا بكانساس والتي تتوفر على منشآت بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وماليزيا والمغرب، خدماتها كذلك لسوق صيانة وإصلاح الطائرات التجارية والإقليمية وطائرات الأعمال.

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