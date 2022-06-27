الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية – الإسبانية

هبة بريس _ وكالات

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، اليوم الاثنين، إن الكتلة تشعر بقلق بالغ إزاء الوفيات والإصابات عند معبر مليلية الحدودي، وتظل على اتصال وثيق بالسلطات الإسبانية والمغربية.

و تجمع نحو ألفي مهاجر يوم الجمعة، على الحدود المغربية الإسبانية في مليلية، وبحسب ما ورد كان المهاجرون مسلحين بالعصي والخطافات التي استخدموها ضد ضباط الأمن.

وقالت نبيلة مصرالي في إحاطة منتصف النهار للمفوضية الأوروبية: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية بالطبع لفهم الظروف التفصيلية لهذا الوضع بوضوح، كما أننا ننسق عن كثب مع السلطات الإسبانية أيضا”.

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