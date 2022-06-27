الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية – الإسبانية
هبة بريس _ وكالات
قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، اليوم الاثنين، إن الكتلة تشعر بقلق بالغ إزاء الوفيات والإصابات عند معبر مليلية الحدودي، وتظل على اتصال وثيق بالسلطات الإسبانية والمغربية.
و تجمع نحو ألفي مهاجر يوم الجمعة، على الحدود المغربية الإسبانية في مليلية، وبحسب ما ورد كان المهاجرون مسلحين بالعصي والخطافات التي استخدموها ضد ضباط الأمن.
وقالت نبيلة مصرالي في إحاطة منتصف النهار للمفوضية الأوروبية: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية بالطبع لفهم الظروف التفصيلية لهذا الوضع بوضوح، كما أننا ننسق عن كثب مع السلطات الإسبانية أيضا”.
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12 تعليقات
على المغرب واسبانيا تحميل المسؤولية للجزائر لانهم المسؤولون بسبب التراخي والتساهل مع المهاجرين ..
انه الابتزاز المغربي ورقة ضغط مكشوفة..
لاحول ولا قوة إلا بالله ان لله وان اليه راجعون وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُصدق الله العظيم..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحم الموتى واحفظ الباقين..
افريقيا لم يعد العيش فيها سهل با صعب وانتشر فيها الظلم والفساد والخراب وام يعد الحل للمواطنين سوى الهجرة إلى بلدان أخرى..
كل التضامن مع الأفارقة المقموعين رغم أن البعض منهم يتلذد و يتفنن باقى أبناء الطبقة الكادحة….
المجزرة التي قامت بها السلطات المغربية والاسبانية في حق الافارقة تعد الاولى من نوعها والغير مقبولة..
مليلية مدينة صغيرة ماذا سيفعلون هناك ليس فيها عمل ..
يجب تحرير سبتة ومليلية من الاحتلال الأسباني عاجلا..
وجب ارجاعهم لبلدانهم ماداموا يفسدون ويخلقون الفوضى ..
شعارونا الخالد الله الوطن الملك الصحراء المغربية وستبقى مغربية وعلى السلطات التحرك ..
وجب توفير مخيمات اللاجئين لحمايتهم من المرض والجوع والبرد ..