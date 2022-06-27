خبير ..عمليات الهجرة لن تتوقف خاصة في ظل تفاقم تكلفة المعيشة

هبة بريس _ الرباط

قبل نحو ثلاثة أيام جرت اشتباكات بين مهاجرين غير شرعيين وقوات الأمن إثر محاولة اقتحام جيب “مليلية”، قصد العبور نحو إسبانيا، وخلفت الاشتباكات مصرع 23 من المهاجرين، فيما أصيب العشرات منهم ومن قوات الأمن..

حسن بنطالب الخبير المختص في شؤون الهجرة قال إن بعض الإحصاءات تتحدث عن 100 ألف مهاجر غير شرعية، غير أنها تبقى غير دقيقة ومجرد تقديرات.

وأضاف “، أن عمليات الهجرة لن تتوقف خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يفاقم تكلفة المعيشة، خاصة في الدول النامية.

وأحبطت الشرطة المغربية الأحد 26 يونيو محاولة جديدة لاقتحام سياج سبتة في عملية أسفرت عن توقيف 59 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

ويشكل الجيبان “سبتة ومليلية” الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية ويشهدان بانتظام محاولات دخول مهاجرين يريدون الوصول إلى أوروبا بين الحين والآخر

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