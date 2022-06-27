أكاديمي.. الأزمة الاقتصادية العالمية فاقمت أعداد المهاجرين الذي يقصدون المغرب

هبة بريس _ الرباط

قبل نحو ثلاثة أيام جرت اشتباكات بين مهاجرين غير شرعيين وقوات الأمن ـ إثر محاولة اقتحام جيب “مليلية”، قصد العبور نحو إسبانيا، وخلفت الاشتباكات مصرع 23 من المهاجرين، فيما أصيب العشرات منهم ومن قوات الأمن

في الإطار قال المصطفى جريشي أستاذ القانون بالكلية المتعددة التخصصات إن عمليات الهجوم على السياج ومحاولة العبور كانت منظمة، وأن عمليات التدافع أدت لاشتباكات، خاصة أنهم كانوا يحملون “الهراوات” وآلات حادة.

وأضاف “، أن نسبة كبيرة من المهاجرين الذين حاولا العبور هم من السودانيين.

ولفت إلى أن المغرب وقع على العديد من الاتفاقيات بشأن الهجرة غير الشرعية، لكن بعض الثغرات تساهم في تدفق المهاجرين خاصة في ظل نشاط عصابات الاتجار في البشر.

وشدد على أن عصابات الهجرة السرية هي الدافع الأول نحو زيادة أعداد المهاجرين، وأن عدم التنسيق مع الجزائر في هذا الإطار يؤدي إلى عدم ضبط الحدود بشكل كامل..

وبحسب الأكاديمي المغربي، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المعيشة، فاقمت الأوضاع في كل الدول، كما أنها تفاقم أعداد المهاجرين الذي يقصدون المغرب من أجل الانتقال إلى الجانب الأوروبي_ يقول لسبونتيك _

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