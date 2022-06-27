الصورة من الارشيف

أكاديمي.. الأزمة الاقتصادية العالمية فاقمت أعداد المهاجرين الذي يقصدون المغرب

2022-06-27 / 18:19
0
هبة بريس _ الرباط

قبل نحو ثلاثة أيام جرت اشتباكات بين مهاجرين غير شرعيين وقوات الأمن ـ إثر محاولة اقتحام جيب “مليلية”، قصد العبور نحو إسبانيا، وخلفت الاشتباكات مصرع 23 من المهاجرين، فيما أصيب العشرات منهم ومن قوات الأمن

في الإطار قال المصطفى جريشي أستاذ القانون بالكلية المتعددة التخصصات إن عمليات الهجوم على السياج ومحاولة العبور كانت منظمة، وأن عمليات التدافع أدت لاشتباكات، خاصة أنهم كانوا يحملون “الهراوات” وآلات حادة.

وأضاف “، أن نسبة كبيرة من المهاجرين الذين حاولا العبور هم من السودانيين.

ولفت إلى أن المغرب وقع على العديد من الاتفاقيات بشأن الهجرة غير الشرعية، لكن بعض الثغرات تساهم في تدفق المهاجرين خاصة في ظل نشاط عصابات الاتجار في البشر.

وشدد على أن عصابات الهجرة السرية هي الدافع الأول نحو زيادة أعداد المهاجرين، وأن عدم التنسيق مع الجزائر في هذا الإطار يؤدي إلى عدم ضبط الحدود بشكل كامل..

وبحسب الأكاديمي المغربي، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المعيشة، فاقمت الأوضاع في كل الدول، كما أنها تفاقم أعداد المهاجرين الذي يقصدون المغرب من أجل الانتقال إلى الجانب الأوروبي_ يقول لسبونتيك _

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عامل اقليم افران يتفقد مشاريع تهيئة بعض الفضاءات بالمدينة .

عامل اقليم افران يتفقد مشاريع تهيئة بعض الفضاءات بالمدينة…

2022-06-27 / 21:15
Photo of موسم الحج… وكالة أسفار تسابق الزمن لتأطير الحجاج “فيديو

موسم الحج… وكالة أسفار تسابق الزمن لتأطير الحجاج “فيديو

2022-06-27 / 20:20
Photo of مشروع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…”النواب” يصادق بالإجماع

مشروع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…”النواب” يصادق بالإجماع

2022-06-27 / 20:17
Photo of الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية – الإسبانية

الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية –…

2022-06-27 / 19:46
Photo of الزروالي ..حكامة الهجرة بالمغرب تتأس على “منطق إنساني” تقوضه الأعمال الإجرامية

الزروالي ..حكامة الهجرة بالمغرب تتأس على “منطق إنساني” تقوضه…

2022-06-27 / 19:23
Photo of خريبكة ..التطاول على الملك العام بالفردوس ..الى أين ؟

خريبكة ..التطاول على الملك العام بالفردوس ..الى أين ؟

2022-06-27 / 18:53
Photo of خبير ..عمليات الهجرة لن تتوقف خاصة في ظل تفاقم تكلفة المعيشة

خبير ..عمليات الهجرة لن تتوقف خاصة في ظل تفاقم…

2022-06-27 / 18:29
Photo of “ساعدوني في العثور على ابنتي”.. برلمانية تبحث عن كلبتها الضائعة بالرباط

“ساعدوني في العثور على ابنتي”.. برلمانية تبحث عن كلبتها…

2022-06-27 / 17:55
Photo of أمن تاوريرت يتفاعل مع شريط متداول ويوقف شخصين متورطين في الاعتداء

أمن تاوريرت يتفاعل مع شريط متداول ويوقف شخصين متورطين…

2022-06-27 / 16:36
Photo of مجلس بوعياش يحدث لجنة استطلاعية بخصوص “أحداث مليلية”

مجلس بوعياش يحدث لجنة استطلاعية بخصوص “أحداث مليلية”

2022-06-27 / 15:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق